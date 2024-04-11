Сын вице-премьера региона России записал видео с Бали с вопросом

Сын вице-премьера Пермского края Алексея Демкина Илья записал видео с курорта на Бали, в котором задался вопросом о бессмысленности возвращения на родину. Как сообщает Telegram-канал Mash, юноша с марта 2022 года живет на острове в Индонезии.

Согласно опубликованной записи, Демкин находится в одном из местных кафе и обращается к своим подписчикам. Свою речь Демкин начинает с того, что его часто спрашивают о планах вернуться в Пермь.

«Ребята, ну вот это мое утро субботы. Нахрена мне Пермь?» — затем говорит сын вице-премьера региона, показывая вид на тропические леса и горы.

По утверждению Telegram-канала, мужчина оплачивает проживание на Бали со счетов крупного пермского застройщика «Торговый дом ПЗСП».

Согласно информации Mash, соучредителем предприятия является в том числе и сам Илья Демкин. В 2023 году выручка компании составила около четырех млрд руб., утверждает канал.

В декабре 2022 года в скандал попал депутат думы Курской области Максим Васильев. Он опубликовал в соцсетях видеопривет из Мексики. Мужчина, сидя на местном пляже, смешал и выпил коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом».

Поведением депутата возмутились многие пользователи в соцсетях, позже с критикой в адрес Васильева выступил и губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее депутат Васильев попал в скандал с дракой уже на территории России.