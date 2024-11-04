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В Твери более 100 домов почти месяц остаются без отопления

В Твери более 100 домов остаются без отопления с середины октября

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Твери более 100 домов остаются без отопления, ночью температура опускается ниже нуля градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что в некоторых домах нет отопления с середины октября. В городе не действует тепловой пункт, который должен был работать на полную мощность.

«Нас просто игнорируют и не слышат. К тому же начали приходить первые платежки с заоблачными суммами за отопление, которого нет», — рассказала жительница одного из домов Елена.

По ее словам, местная администрация «разводит руками» и отправляет решать вопрос самостоятельно в Тверскую генерацию. Там население просят обращаться в управляющие компании. При этом некоторым жильцам приходят ответы от Государственной жилищной инспекции с информацией, что отопление в домах подключили еще 20 октября.

В конце октября сообщалось, что в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска 640 зданий остались без тепла. Произошла авария на насосной станции ПНС-5.

Ранее в жилом доме Москвы прорвало трубу с горячей водой.

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