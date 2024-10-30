В Новосибирске 640 зданий остались без тепла

В Новосибирске устраняют последствия крупной коммунальной аварии, из-за гидроудара без отопления остались 640 зданий. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии города.

«Продолжает работу штаб по устранению последствий аварии на насосной станции ПНС-5, которая привела к прекращению теплоснабжения 640 объектов Заельцовского и Калининского районов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под отключение отопления попали объекты, которые возможно переключить на другие источники теплоснабжения.

30 октября около 6:30 по местному времени аварийная ситуация на ТЭЦ-4 привела к гидроудару. Теплоснабжение, по данным властей, планируют восстановить к вечеру сегодняшнего дня.

14 октября сообщалось, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали и протестировали интеллектуальный модуль на основе нейросетевых технологий для оптимизации городского теплоснабжения.

Ранее теплоснабжение в Москве стало зимним.