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В Новосибирске 640 зданий остались без тепла

В Новосибирске 640 зданий остались без отопления из-за гидроудара

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Depositphotos

В Новосибирске устраняют последствия крупной коммунальной аварии, из-за гидроудара без отопления остались 640 зданий. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии города.

«Продолжает работу штаб по устранению последствий аварии на насосной станции ПНС-5, которая привела к прекращению теплоснабжения 640 объектов Заельцовского и Калининского районов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под отключение отопления попали объекты, которые возможно переключить на другие источники теплоснабжения.

30 октября около 6:30 по местному времени аварийная ситуация на ТЭЦ-4 привела к гидроудару. Теплоснабжение, по данным властей, планируют восстановить к вечеру сегодняшнего дня.

14 октября сообщалось, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали и протестировали интеллектуальный модуль на основе нейросетевых технологий для оптимизации городского теплоснабжения.

Ранее теплоснабжение в Москве стало зимним.

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