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В Финляндии около 16 тыс. домов остались без электричества

В Финляндии из-за урагана без электричества остались почти 16 тыс. домов

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Depositphotos

Ураган, прошедший в Финляндии в пятницу, повалил две опоры высоковольтных линий электропередачи и оставил без света примерно 16 тысяч домов. Об этом сообщили в компании Fingrid.

Представители оператора сообщили, что ЛЭП опрокинулись на проходящую рядом дорогу, на их ремонт понадобится примерно неделя. Отключения электричества произошли в регионе Варсинайс-Суоми, а также в провинциях Сатакунта и Похьянмаа.

Отмечается, что ЛЭП снесло во время сильного ветра. Его порывы достигали 33,5 м/с.

Тем временем Испания направила дополнительные силы на ликвидацию последствий наводнения в Валенсии. В регион прибудут 5 тыс. военнослужащих и 5 тыс. сотрудников полиции.

Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в Испании пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

Ранее климатолог объяснил, почему число ураганов и циклонов в России будет расти.

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