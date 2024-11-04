В московском СИЗО произошел взрыв во время сварочных работ, есть пострадавшие

Два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, взрыв произошел на территории следственного изолятора №3 на 1-м Силикатном проезде, где проходили сварочные работы.

По предварительным данным, мог взорваться кислородный баллон. В итоге двух пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне в Вологде взрыв самогонного аппарата в пятиэтажном доме привел к обрушению в двух квартирах. Отмечается, что несущие конструкции дома при этом не пострадали. Травмы получили четыре человека, двое из них были госпитализированы.

В октябре сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области пожилой мужчина был госпитализирован с ожогами из-за взрыва на дачном участке. Инцидент произошел 12 октября в садоводстве «Медное Озеро-3» в Сертолово. В одном из садовых домов взорвался самогонный аппарат. Владелец дачи, 60-летний мужчина госпитализирован с ожогами.

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