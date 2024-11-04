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Москвич получил тюремный срок за кражу шампуней и масла из супермаркета

Москвич получил почти два года колонии строгого режима за кражу шампуня и масла

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Shutterstock

Жителю Москвы вынесли приговор за кражу в супермаркете шампуней и сливочного масла. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным суда, все случилось в магазине «Перекресток». Там мужчина переложил товар из продуктовой корзины в подарочный пакет и попытался вынести, не оплатив. Его заметил охранник, который остановил и попросил пройти в служебное помещение магазина, но злоумышленник проигнорировал требования и сбежал с похищенным.

Уточняется, что подсудимый во время следствия полностью признал вину. Он мог бы отделаться более мягким наказанием, однако у него есть неснятые и непогашенные судимости — его привлекали к ответственности по статьям о краже, грабеже и покушениях на эти преступления.

В итоге суд признал москвича виновным в грабеже и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

До этого учительница из Тулы стала фигуранткой уголовного дела о хищении. По версии следствия, она несколько месяцев выносила учебники из библиотеки и после этого уволилась. Книги она продавала в интернете.

Ранее бывшая ученица обманом выманила у своего экс-преподавателя более 4 млн рублей.

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