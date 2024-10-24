Учительница из Тулы крала учебники из школьной библиотеки и продавала их через интернет

В Привокзальном округе Тулы преподаватель похитила имущество школы на сумму более 838 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Как установили следователи, 47-летняя преподаватель одной из тульских школ с июля по август 2024 года выносила учебники из школьной библиотеки, а затем уволилась. Украденное женщина продавала в сети на сайтах бесплатных объявлений.

Похищенные учебные пособия в начале нового учебного года должны были раздать школьникам. В отношении учительницы было возбуждено уголовное дело о краже. Общий ущерб составил более 838 тысяч рублей. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Пскове учительница стала фигурантом уголовного дела после кражи денег из банкомата. Педагог обнаружила в банкомате оставленную неизвестным сумму и забрала ее себе. В ходе расследования дела женщина возместила потерпевшему нанесенный материальный ущерб. Суд прекратил уголовное преследование и обязал педагога выплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Ранее бывшая ученица обманом выманила у своего экс-преподавателя более 4 млн рублей.