Бывшая ученица обманом выманила у своего экс-преподавателя более 4 млн рублей

Учитель одной из московских школ отдал бывшей ученице и ее подруге более 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

В ноябре прошлого года 37-летнему Сергею Ч. написала 22-летняя Юлия Х. Девушка когда-то училась у мужчины и внезапно решила попросить у него в долг 5000 рублей. Педагог согласился, а затем еще несколько раз переводил деньги бывшей ученице. Юлия объясняла, что деньги нужны ей для оплаты учебы, на проезд, покупку лекарств, ремонт телефона и квартплату.

Возвращать взятое взаймы девушка не спешила, а когда сумма долга достигла 182 тыс. попросила Сергея продиктовать код, который придет ему на телефон. Так мужчина лишился еще четверти миллиона рублей, но бывшая ученица успокоила его и смогла еще несколько раз обмануть бывшего учителя этим же способом. Затем Сергею написала подруга Юлии Аиша, которая заявила, что сама Юля попала в больницу и находится в тяжелом состоянии, и стала просить деньги, чтобы девушку не отключали от системы жизнеобеспечения.

В итоге за полгода общения с мошенницами мужчина перевел им свыше 4 млн. Он понял, что стал жертвой обмана, когда Аиша, представлявшаяся сотрудницей банка, прислала фальшивые чек и квитанцию, в которых говорилось, что все деньги были возвращены ему на счет. Учитель не поверил неумело подделанным документам и наконец обратился в полицию.

Ранее мошенник влюбил в себя мужчину, прикинувшись женщиной, и украл у него деньги.