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В суде заявили, что права напавшего на полицейского в Москве американца не были нарушены

Суд не нашел нарушений прав Татера при его аресте за нападение на полицейского

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Московский городской суд не обнаружил нарушений прав гражданина США Джозефа Татера при его аресте по делу о нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

«Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства РФ при решении вопроса об избрании меры пресечения, а также нарушений прав, предусмотренных Конституцией РФ, <…> по данному материалу не установлено», — говорится в документе.

В материалах также сказано, что американец обвиняется в совершении преступления средней тяжести, его причастность подтверждена материалами уголовного дела. В связи с этим отсутствуют основания для избрания ему более мягкой меры пресечения.

В октябре Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 14 ноября Джозефу Татеру.

В первой половине августа американец приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, когда при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов.

14 августа суд Москвы арестовал его на 15 суток. Татер свою вину не признал. 26 сентября, перед очередным судебным заседанием, он отказался от гражданства США.

Ранее мигрант напал на сотрудницу полиции в московском отеле.

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