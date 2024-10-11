Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского

Суд продлил арест американцу Татеру, обвиняемому в нападении на полицейского

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 14 ноября гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в нападении на сотрудника полиции в Москве. Об этом сообщает пресс-служба https://t.me/moscowcourts/4941 судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что судебное заседание должно было пройти в открытом режиме, однако журналистов попросили покинуть суд после окончания рабочего дня по распоряжению председателя суда.

В августе американец приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, когда при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов.

14 августа суд Москвы арестовал его на 15 суток. Татер свою вину не признал. 26 сентября, перед очередным судебным заседанием, он отказался от гражданства США.

Ранее столичный суд арестовал другого гражданина США, обругавшего полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами