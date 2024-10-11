Суд продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста до 14 ноября гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в нападении на сотрудника полиции в Москве. Об этом сообщает пресс-служба https://t.me/moscowcourts/4941 судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что судебное заседание должно было пройти в открытом режиме, однако журналистов попросили покинуть суд после окончания рабочего дня по распоряжению председателя суда.

В августе американец приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, когда при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов.

14 августа суд Москвы арестовал его на 15 суток. Татер свою вину не признал. 26 сентября, перед очередным судебным заседанием, он отказался от гражданства США.

Ранее столичный суд арестовал другого гражданина США, обругавшего полицейских.