Мигрант напал на сотрудницу полиции в московском отеле

Московские полицейские задержали в гостинице на Самарской улице мигранта, нарушавшего общественный порядок. Об этом сообщает МВД РФ.

14 августа полиции поступило сообщение, что некий иностранец в отеле ведет себя агрессивно и матерится. По приезде правоохранители попытались урезонить мужчину, однако тот не только не шел на контакт, но даже напал на сотрудницу полиции и ударил ее.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, материалы по случившемуся передали следователям для принятия процессуального решения.

Информация о состоянии потерпевшей уточняется.

До этого сообщалось о происшествии в Нижнем Новгороде, где мигрант выбил зуб девушке и попытался ее изнасиловать. Россиянку спас проезжавший мимо автомобилист, он спугнул насильника и отвез девушку в безопасное место. У пострадавшей диагностированы перелом шейного позвонка, гематомы и ссадины.

Ранее сообщалось, что петербургская полиция накрыла незаконный канал миграции, легализовавший сотни иностранцев.