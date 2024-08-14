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Мигрант напал на сотрудницу полиции в московском отеле

В Москве задержали мигранта, который ударил полицейскую в отеле

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Московские полицейские задержали в гостинице на Самарской улице мигранта, нарушавшего общественный порядок. Об этом сообщает МВД РФ.

14 августа полиции поступило сообщение, что некий иностранец в отеле ведет себя агрессивно и матерится. По приезде правоохранители попытались урезонить мужчину, однако тот не только не шел на контакт, но даже напал на сотрудницу полиции и ударил ее.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, материалы по случившемуся передали следователям для принятия процессуального решения.

Информация о состоянии потерпевшей уточняется.

До этого сообщалось о происшествии в Нижнем Новгороде, где мигрант выбил зуб девушке и попытался ее изнасиловать. Россиянку спас проезжавший мимо автомобилист, он спугнул насильника и отвез девушку в безопасное место. У пострадавшей диагностированы перелом шейного позвонка, гематомы и ссадины.

Ранее сообщалось, что петербургская полиция накрыла незаконный канал миграции, легализовавший сотни иностранцев.

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