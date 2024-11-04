В Германии мужчина бросился под поезд из-за забытого рюкзака

В Баварии 29-летний эритреец забыл в вагоне свой рюкзак и выбежал на пути, чтобы остановить поезд. Об этом сообщает Bild.

По данным правоохранителей, которые публикует издание, мужчина перекрыл пути у станции Малхинг. Состав шел со скоростью 85 километров в час, машинисту пришлось применить экстренное торможение. В результате состав остановился буквально в нескольких метрах от забывчивого пассажира.

Эритреец пояснил, что в рюкзаке лежали ключи от квартиры. Вначале ему удалось убежать с места происшествия, но его нашли с помощью вертолета федеральной полиции и задержали Из-за инцидента железнодорожное сообщение между Пасингом и Маммендорфом останавливали на 45 минут.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу.

Ранее в Ленобласти подросток-зацепер ехал на сцепке между вагонами и сорвался при торможении.