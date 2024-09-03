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В Забайкалье поезд сбил двух сестер

В Забайкалье две сестры переходили железнодорожные пути и попали под поезд

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Depositphotos

В Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда, одну из пострадавших спасти не смогли. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел 30 августа в поселке Таптугары, 16-летняя школьница и ее шестилетняя сестра оказались под колесами поезда. Обеих девочек с травмами доставили в местную больницу.

Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в республике Татарстан женщина с ребенком в коляске переходила железнодорожные пути и оказалась под колесами поезда. Пострадавшую спасти не удалось, годовалого ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. Подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи планируют провести ряд экспертиз, изучить обстоятельства. По результатам проверок будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги.

Ранее в Амурской области поезд сбил трех пьяных мужчин.

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