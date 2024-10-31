В Ленобласти подросток-зацепер ехал на сцепке между вагонами и сорвался при торможении

В Курортном районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на железной дороге, школьник спрыгнул с электрички на ходу. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 30 октября. 15-летний школьник ехал на сцепке между вагонами электрички со станции Удельная до Зеленогорска, перед пунктом назначения он спрыгнул и оказался под колесами поезда.

Спасти подростка не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области поезд сбил юношу, шедшего по путям.