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Полиция и независимые наблюдатели в Молдавии привели разные данные о нарушениях на выборах

Полиция и наблюдатели в Молдавии сообщили разные данные по нарушениям на выборах

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Vladislav Culiomza/Reuters

Полиция и независимые наблюдатели в Молдавии озвучили разные данные о нарушениях, зафиксированных во время второго тура президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители зарегистрировали 225 нарушений. А молдавская общественная организация Promo-LEX получила более одной тысячи тревожных сигналов.

На первом месте нарушения тайны голосования — 46. На участках не только фотографировали бюллетени, но и демонстрировали документы с отмеченным кандидатом. Комиссии неправильно хранили бюллетени, прерывали видеонаблюдения, также отмечались неполадки в системе SIAS Alegeri и недочеты в избирательных списках.

Кроме того среди зафиксированных нарушений присутствие посторонних лиц на участках, групповое голосование, запугивание наблюдателей и повреждение пломб на урнах для голосования.

До этого глава румынского правительства Марчел Чолаку первым среди иностранных политиков поздравил Майю Санду с победой на выборах. 4 ноября действующий президент Молдавии заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства.

Ранее в Молдавии из-за угрозы минирования эвакуировали урны с бюллетенями.

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