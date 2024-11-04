В Чечне отреагировали на информацию о «приказе» об обязательном ношении хиджаба

Информация о «приказе» об обязательном ношении хиджаба в Чечне является фейком. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

«В социальных сетях распространяется ложная информация — «Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР». Данная информация не соответствует действительности», — заявили в управлении.

31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не участвует в дискуссии о запрете ношения хиджабов в школах Владимирской области. Так он ответил на вопрос «Газеты.Ru» о том, как в Кремле относятся к вмешательству главы Чечни Рамзана Кадырова в этот вопрос.

29 октября депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов сообщил, что по поручению Рамзана Кадырова встретился с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения хиджабов и никабов в школах региона. По словам Делимханова, итогом встречи стало решение добиться отмены «провокационного приказа». Депутат также назвал запрет «грубым» нарушением Конституции и отметил, что подобные решения могут привести к разобщению.

22 октября министерство образования и молодежной политики Владимирской области издало приказ, согласно которому был введен запрет ношения хиджабов и никабов в общеобразовательных учреждениях. В колледжах ограничение носит рекомендательный характер, а в религиозных школах не действует совсем.

Вице-губернатор региона Владимир Куимов пояснил, что меру ввели из-за возникающих конфликтных ситуаций. По его словам, родители школьников жаловались в администрации школ, а вопрос религиозной атрибутики поднимается в родительских чатах. По словам Куимова, запрет был введен в интересах детей, чтобы избежать буллинга.

Ранее Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама.