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В Одесской области произошли взрывы

В Одесской области Украины зафиксировали взрывы

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Поселок Котовского Поскот/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Взрывы произошли в городе Болграде в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщило издание «Страна».

Подробностей в публикации не привели. Сейчас в регионе работают сирены воздушной тревоги.

В ночь на понедельник, 4 ноября, взрывы прозвучали в столице Украины — городе Киеве. Об этом сообщило издание «Главком», не рассказав подробностей.

В данный момент в 12 областях Украины действует воздушная тревога.

До этого взрыв произошел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом рассказал глава областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. Почти одновременно взрывы раздались и в Харькове, на востоке Украины.

Накануне глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении промышленного предприятия в городе Никополе. О каком конкретно объекте идет речь, чиновник не уточнил.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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