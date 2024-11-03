Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении предприятия в регионе

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении промышленного предприятия в городе Никополе.

»Никополь… Повреждено промышленное предприятие», — написал Лысак.

О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.

В ночь на 3 ноября украинский телеканал «Общественное» сообщил о повреждении железной дороги в Днепропетровской области. Накануне вечером Лысак сообщал о взрыве в регионе, в результате которого была повреждена инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил противовоздушной обороны на Украине.