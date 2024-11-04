Король Испании прокомментировал инцидент в Пайпорту

Король Испании Филипп VI призвал понять негодование жителей пострадавших от наводнений населенных пунктов в автономном сообществе Валенсия. Его выступление на заседании объединенного оперативно-координационного центра разместили в сосети в X (ранее Twitter).

«Мы должны дать этим людям надежду, решить чрезвычайную ситуацию», — отметил монарх.

Филипп VI напомнил о гарантиях государства, которые «присутствует во всей своей полноте». По его словам, причиной злости и отчаяния многих людей стало их тяжелейшее положение.

Накануне стало известно, что король Испании вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой автономного сообщества Валенсии Карлосом Масоном посетили районы, пострадавшие от наводнений на востоке страны. Жители города Пайпорта в Валенсии забросали монарха и его свиту грязью.

29 октября, в некоторых районах Валенсии за несколько часов выпало количество осадков, эквивалентное годовой норме. Местами объем падающей с неба воды достигал 500 литров на квадратный метр.

Ранее древнеримская плотина спасла испанский город от наводнения.