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Харрис попала в неловкую ситуацию на предвыборном митинге

Харрис заставила толпу сторонников на митинге замолчать своей неудачной шуткой

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Jacquelyn Martin/AP

Кандидат на пост президента США Камала Харрис во время митинга в Мичигане попала в неловкую ситуацию, когда толпа сторонников замерла в тишине после ее неудачной попытки пошутить. На это обратил внимание Fox News.

Во время предвыборного мероприятия после речи Харрис о борьбе за демократию и «праве людей быть услышанными и увиденными» толпа ее сторонников взорвалась аплодисментами и начала скандировать ее имя.

«Теперь я хочу, чтобы каждый из вас выкрикнул свое имя. Сделайте это», — сказала в ответ Харрис, после чего толпа затихла.

Как пишет Fox News, люди в этот момент выглядели смущенно, а Харрис, чтобы сгладить «неловкий момент», рассмеялась.

28 октября Камала Харрис едва не дотронулась до острого куска кремния на заводе полупроводников Hemlock Semiconductors в штате Мичиган. Инцидент произошел, когда Харрис захотела дотронуться до очень острого кристалла кремния — рабочему завода пришлось одернуть вице-президента Соединенных Штатов, сказав, что она таким образом может получить серьезную травму.

Случай не остался без внимания в штабе кандидата на выборах США от Республиканской партии Дональда Трампа, где Харрис высмеяли.

Ранее Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис.

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