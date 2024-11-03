Король Испании отложил визит в районы Валенсии после нападок местных жителей

Король Испании Филипп VI и его супруга прервали свой визит в районы Валенсии, пострадавшие от ливней и наводнений, после нападок со стороны недовольных местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на королевский дом.

«По совместному соглашению государственных и региональных властей и королевского дома визит в Чиву был отложен», — говорится в заявлении.

Король с супругой и председателем правительства Испании прибыли в Валенсию в воскресенье, чтобы посетить Пайпорту и Чиву, два района, сильно пострадавшие от наводнений. Газета ABC писала, что во время визита в Пайпорту разъяренная толпа местных жителей напала на свиту короля и забросала ее грязью.

29 октября в некоторых районах Валенсии за несколько часов выпало количество осадков, эквивалентное годовой норме. Местами объем падающей с неба воды достигал 500 литров на квадратный метр.

Ранее Харрис попала в неловкую ситуацию на предвыборном митинге.