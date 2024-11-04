Матвиенко рассказала о новой российской идентичности

Новая российская идентичность сложилась окончательно, в ее основе лежит принятие большинством граждан стратегических целей России, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

По ее словам, граждане, проявив волю, вновь двинулись к обретению российской идентичности. Это делалось с ориентиром на традиционные ценности, культуру, традиции и общую историю. Она подчеркнула, что процесс обретения российской идентичности завершен окончательно.

Матвиенко добавила, что в политической основе идентичности лежат «принятие подавляющим большинством российских граждан наших ясных стратегических целей и в обеспечении суверенитета и безопасности, и в социальном развитии и народосбережении, и в достижении технологического и экономического лидерства нашей страны».

2 ноября политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков заявил, что сегодня Россия находится в авангарде стран, которые ставят во главу угла политику по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Ранее Мишустин призвал развивать таланты российской молодежи.