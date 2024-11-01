Мишустин призвал развивать таланты российской молодежи

В России около 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет. Очень важно сделать все необходимое для того, чтобы вовлечь молодежь в общественную и волонтерскую деятельность во благо государства. Об этом на встрече с главой Росмолодежи Григорием Гуровым заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которого цитирует Теlegram-канал правительства России.

Премьер-министр отметил, что в России живет много талантливых и целеустремленных молодых людей.

«Молодежь вообще склонна и к добровольчеству, и к волонтерству. Это все в сердцах наших детей», — сказал Михаил Мишустин.

По его мнению, молодежь нужно привлекать к выполнению «поставленных перед страной вопросов».

В свою очередь Григорий Гуров сообщил премьер-министру, что Росмолодежь совместно с Минпросвещения и Минобрнауки сформировала нацпроект «Молодежь и дети». Его цель — развивать потенциал каждого человека, воспитывать патриотичную и социально ответственную личность.

Григорий Гуров отметил, что одна из ценностей молодежи сегодня — это самореализация через взаимопомощь.

«Одна из форм работы агентства — это добровольчество. Волонтеры ежегодно вносят в ВВП около 1,5 трлн рублей. Цель — вовлечь в добровольчество к 2030 году 45% молодежи», — заявил он.

Также Гуров рассказал о реализации программы «Регион для молодых», в рамках которой создаются современные пространства в субъектах страны.

Платформу «Добро.РФ», на которой регистрируются волонтеры, Гуров назвал одной из самых лучших в мире, отметив, что ее посещаемость составляет около 2 млн в год.

Кроме того, руководитель Росмолодежи рассказал о работе агентства, направленной на обеспечение занятости молодежи.

В заключении глава правительства заявил о важности поддержки бойцов СВО в выборе дальнейшей занятости.

«Мы должны запускать и открывать перед ними проекты, которые позволят им определиться как с будущей профессией, так и с возможностями служить своей стране, в том числе и в волонтерских общественных организациях», – сказал премьер-министр.