Политолог назвал традиционные ценности основой идеи Русского мира

Сегодня Россия находится в авангарде стран, которые ставят во главу угла политику по сохранению и укреплению традиционных ценностей, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.

Эксперт отметил, что «сегодня идея Русского мира актуальна как никогда».

«Моральный релятивизм и экспансия чуждых человеку ценностей, правил и норм поведения, продвигаемых Западом, привели человечество к глубокому мировоззренческому кризису. И в этих условиях дружелюбная идея Русского мира, в основе которой лежат традиционные духовно-нравственные ценности, уважение к самобытности культур и народов, находит отклик у многих людей», — заявил Евгений Кисляков.

Политолог добавил, что традиционные ценности присущи многим народам и странам. Они находят свое отражение в основных конфессиях, служат нравственными ориентирами для человека, позволяют сохранять культуру, обеспечивают преемственность поколений.

При этом, по словам эксперта, традиционные ценности не являются чем-то архаичным, а наоборот, отражают историю и духовно-нравственное развитие тысячелетий человеческой истории и обеспечивают естественный ход развития человечества.

«Мы проводим внешнеполитический курс, направленный на объединение международного сообщества на основе многообразия цивилизаций, культур и традиций. В 2022 году президентом России Владимиром Путиным был подписан указ «Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом». Данная концепция, безусловно, является тем стратегическим документом, который позволяет продвигать идею Русского мира и духовно-нравственных ценностей», — сказал Евгений Кисляков.

Он также отметил большие усилия нашей страны по популяризации русского языка за рубежом и возрождение большой гастрольной зарубежной традиции, когда русские балетные сезоны становились визитной карточкой по продвижению образа России.

В 2023–2024 году «Русские сезоны» проводились в Бразилии, Венесуэле, Марокко, Китае, странах СНГ и включали в себя целый комплекс мероприятий по знакомству с русской культурой, напомнил политолог.

Он убежден, что русская культура, русский язык, традиционные ценности являются основой идеи Русского мира, которая сегодня становятся важной альтернативой продвигаемой Западом повестки отказа от всего человеческого.

«Мировое большинство разделяет стремление к нормальному естественному развитию человечества на основе многообразия традиций, исторических и культурных особенностей», — заключил Кисляков.

2 ноября в Москве начала работу XVI Ассамблея Русского мира. В форуме принимают участие преподаватели-русисты, русофилы, представители общественных и религиозных организаций.