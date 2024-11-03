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На севере Ирана произошло землетрясение

IRNA: землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в иранской провинции Семнан

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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Землетрясение силой 4,8 балла по шкале Рихтера, произошедшее на глубине 11 километров под землей, сотрясло город Гермсар в провинции Семнан», — говорится в сообщении.

Префект Гермсара Реза Хани уточнил, что из-за произошедшего в нескольких жилых домах было отключено электричество и интернет.

По информации другого иранского агентства, IRIB, землетрясение ощущалось в Тегеране, а также в его пригороде — городе Кередж.

Кроме того, по данным агентства, толчки ощущались и в городе Куме, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.

О пострадавших в результате подземных толчков не сообщалось.

27 октября в южной провинции Турции Адана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Сообщалось, что подземные толчки случились в районе Козан в 20:07 по московскому времени. Эпицентр сейсмического явления находился на глубине приблизительно 20 километров.

Ранее землетрясение зафиксировали у северных Курил.

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