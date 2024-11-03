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В Москве сотрудники МВД оттеснили людей у входа в консульство Молдавии

Полиция оттеснила людей у консульства Молдавии в Москве после закрытия участков

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Shutterstock

Людей, которые столпились у входа в консульство Молдавии в Москве после закрытия избирательных участков, оттеснили правоохранители. Об этом сообщает РИА Новости.

Собравшиеся высказывали недовольство из-за того, что бюллетени для голосования закончились. Они оставались около входа в консульство и скандировали: «Долой Майю Санду». В сообщении подчеркнули, что сейчас около входа в консульство осталось совсем мало людей после того, как их оттеснила полиция.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее в Молдавии из-за угрозы минирования эвакуировали урны с бюллетенями.

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