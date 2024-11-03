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В США потребовали признать, что Россия побеждает на поле боя

Профессор Миршаймер: Запад должен признать факт того, что РФ побеждает на Украине

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Нина Зотина/РИА Новости

Россия одерживает победы на фронте в Украине, и этот факт не может оставаться незамеченным для Запада. С таким заявлением выступил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале UnHerd.

«Русские одерживают успех на поле боя, и мы обязаны это признать,» — подчеркнул он.

Профессор также указал, что западные союзники больше не способны предоставить значимую поддержку Киеву, поскольку запасы вооружений иссякли.

«В Соединенных Штатах и Европе отсутствует необходимая промышленная база для производства артиллерийских систем, боеприпасов и танков, которые требуются Украине», — добавил Миршаймер.

Сегодня британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские вооруженные силы могут скоро достигнуть окончательной победы над украинской армией. Он добавил, что обеспокоенность их продвижением растет не только среди украинских граждан, но и среди западных союзников.

Ранее на Западе сообщили об усиливающемся чувстве отчаяния киевских властей в связи с ситуацией на фронте.

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Операция на Украине
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