В МВД назвали число участников СВО, получивших российское гражданство

С начала года более трех тысяч иностранцев-участников спецоперации на Украине получили российское гражданство. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Она уточнила, что с начала 2024 года в соответствии с указом президента России по аналогичным основаниям гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина.

Волк отметила, что миграционная служба МВД России помогла участнику СВО из ближнего зарубежья, которому за участие в боевых действиях на стороне России грозило уголовное наказание на родине. В сжатые сроки он подал заявление на получение гражданства РФ, и теперь до принятия решения ему не грозит выдворение.

С 1 ноября в России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции (СВО). Раньше для подтверждения статуса участникам СВО приходилось оформлять документы в нескольких организациях. После введения новой системы военнослужащим достаточно заказать справку в любом отделении МФЦ.

Ранее в СК предложили синхронизировать получение гражданства РФ и воинский учет.