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Участники СВО смогут подтвердить свой статус без оформления документов

В России ввели систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России с 1 ноября заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что раньше для подтверждения статуса участникам СВО приходилось оформлять документы в нескольких организациях. После введения новой системы военнослужащим достаточно заказать справку в любом отделении МФЦ. При этом получить документ сможет как военный, так и члены его семьи, отметили в министерстве.

Также в стране определили единый образец документа, который подтверждает статус участника СВО. Как уточнили в Минобороны, данное решение позволит упростить порядок оформления льгот и других мер поддержки.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что рабочие места участников спецоперации будут сохраняться на весь период их службы. Глава кабмина подчеркнул, что это позволит военнослужащим по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а оперативно вернуться к исполнению своих служебных обязанностей.

Ранее Путин заявил о недостаточной поддержке участников СВО.

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