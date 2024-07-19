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В СК предложили синхронизировать получение гражданства РФ и воинский учет

СК: важно синхронизировать получение гражданства и постановку на воинский учет

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Следственный комитет России считает важным синхронизировать процедуры получения гражданства РФ иностранцами и постановку их на воинский учет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Госдуму были внесены предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики.

«Для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет», — сказано в сообщении.

В числе предложений также есть возлагающие определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.

До этого издание РБК сообщало, что московские суды за первую половину года вынесли около 27 тысяч постановлений по основным «мигрантским» административным правонарушениям.

8 июля МВД России подготовило законопроект, который предлагает расширение перечня статей, предполагающих выдворение в отношении мигрантов-нарушителей.

Ранее в России выросло число мигрантов, не сдавших экзамены для работы.

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