В Приднестровье заявили о задержании граждан молдавской полицией

Молдавская полиция задерживает на границе машины с гражданами Приднестровья. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.

По его словам, в воскресенье многие граждане ПМР, желающие проголосовать на избирательных участках, с утра не могут проехать к ним через пункты пропуска.

В этот день в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов.

Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Тем временем Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Ранее причиной нестабильности в Молдавии назвали конфликт интересов власти и народа.