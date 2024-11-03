Сотни граждан Молдавии собрались рано утром в воскресенье, 3 ноября, в очереди у посольства республики в Москве, желая проголосовать во втором туре выборов президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что до 07:00 утра по московскому времени на подходе к посольству было заметно оживление. Так, мужчина играл на аккордеоне традиционные мелодии, на соседних улицах стояли полицейские автозаки.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся. Позднее в ЦИК республики сообщили, что самая высокая явка на первом туре выборов президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве.

Ранее кандидат в президенты Молдавии заявил, что хочет развивать отношения с РФ.