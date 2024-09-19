В Тверской области в результате атаки дронов ВСУ пострадали 13 храмов

В результате атаки украинских беспилотников на город Торопец в Тверской области и последовавшей за этим серии взрывов 13 храмов Русской православной церкви (РПЦ) получили повреждения. Об этом говорится на сайте РПЦ.

«От ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов», — говорится в отчете епископа Ржевского и Торопецкого Адриана.

Рапорт был направлен патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

В ночь на 18 сентября ВСУ атаковали Торопец при помощи беспилотников. Жители насчитали не меньше 15 БПЛА. После удара начался сильнейший пожар и непрекращающаяся серия взрывов, жителей эвакуировали. Последствия оказались такими серьезными, что в этом районе зафиксировали землетрясение.

В Торопце находится большой арсенал ракет и боеприпасов, который открывал находящийся ныне под арестом генерал армии Дмитрий Булгаков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Тверской области из-за атаки БПЛА запретили ходить в лес.