В Житомирской области сгорел храм Украинской православной церкви

В Житомирской области Украины сгорел храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, относящийся к Украинской православной церкви. Об этом сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Пожар случился в поселке Зеремля Барановского района Житомирской области, храм полностью выгорел внутри и снаружи.

В местном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины) подтвердили, что огонь уничтожил кровлю, перекрытия и имущество внутри здания. Обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

В епархиальной пресс-службе отметили, что, по предварительным выводам сотрудников полиции, пожар возник в результате преднамеренного поджога.

Украинская православная церковь (УПЦ) подвергается на Украине систематическим гонениям. 20 августа Верховная рада Украины приняла закон о фактическом запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев, позже его подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иерусалимский патриархат осудил закон о запрете УПЦ на Украине.