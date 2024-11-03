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Тайвань прекратил поставки станков в РФ

Минэкономики Тайваня объявило о прекращении поставок станков в Россию

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Shutterstock

Тайвань прекратил поставки станков в Россию. Об этом объявило Министерство экономики страны.

Представители ведомства напомнили, что с 8 марта Тайбэй перестал поставлять в Россию и Белоруссию 77 наименований станков. Речь идет, в том числе, об электроэрозионных станках, обрабатывающих центрах, а также токарных, фрезерных и шлифовальных станках.

В министерстве отметили, что введенные меры уже дали результат, поскольку объем экспорта станков снизился до нуля.

Тем временем поставки товаров из Китая в Россию продолжают увеличиваться. В сентябре общая стоимость поставок составила $11,25 млрд.

До этого российским ретейлерам посоветовали в ближайшее время позаботиться о бронировании транспорта для своих грузов с китайскими новогодними товарами. В противном случае продукция поступит в страну уже после праздников, предупредили транспортные компании.

Ранее Россия удержала лидерство по поставкам нефти в Индию.

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