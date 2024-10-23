Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия удержала лидерство по поставкам нефти в Индию

The Economic Times: Россия сохранила статус главного поставщика нефти в Индию

close
Tatiana Meel/Reuters

Россия по итогам первой половины текущего финансового года (апрель — сентябрь) осталась главным поставщиком нефти в Индию с долей 39% от общего объема поставок. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

РФ удалось сохранить свой статус благодаря привлекательным скидкам на нефть, отмечают аналитики.

В тройку ключевых поставщиков также вошли Ирак и Саудовская Аравия. Их доли в индийском импорте нефти составили 18% и 13% соответственно. Далее идут ОАЭ (8%) и США (5,5%).

За последние четыре недели Россия резко нарастила вывоз нефти. Экспорт увеличился до максимальных с конца июня 3,47 млн баррелей в сутки. Основные объемы поставок предназначены странам Азии, на них приходится порядка 95% морского экспорта энергоносителя из РФ.

Ранее экономист назвал условие подорожания нефти до $100.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами