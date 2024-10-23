Россия удержала лидерство по поставкам нефти в Индию

Россия по итогам первой половины текущего финансового года (апрель — сентябрь) осталась главным поставщиком нефти в Индию с долей 39% от общего объема поставок. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

РФ удалось сохранить свой статус благодаря привлекательным скидкам на нефть, отмечают аналитики.

В тройку ключевых поставщиков также вошли Ирак и Саудовская Аравия. Их доли в индийском импорте нефти составили 18% и 13% соответственно. Далее идут ОАЭ (8%) и США (5,5%).

За последние четыре недели Россия резко нарастила вывоз нефти. Экспорт увеличился до максимальных с конца июня 3,47 млн баррелей в сутки. Основные объемы поставок предназначены странам Азии, на них приходится порядка 95% морского экспорта энергоносителя из РФ.

Ранее экономист назвал условие подорожания нефти до $100.