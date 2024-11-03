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Глава СК затребовал доклад после стрельбы у бара во Владивостоке с участием мигрантов

Бастрыкин потребовал доклада о расследовании дела о стрельбе во Владивостоке

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Телеграм-канал «Следком»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, которое было возбуждено после сообщений о перестрелке у бара во Владивостоке с участием мигрантов. Об этом говорится в Telegram-канале «Следком».

Дело возбуждено следственными органами СК России по Приморскому краю по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ о хулиганстве.

Отмечается, что глава ведомства поручил региональному следственному управлению СК представить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

ИА PrimaMedia сообщало, что во Владивостоке, недалеко от бара «Мумий Тролль», произошел конфликт между посетителями, который перерос в драку и перестрелку. По словам очевидцев, пьяные посетители заведения сначала вступили в потасовку на дороге, а затем достали оружие.

В конце октября сообщалось, что в Центральном парке подмосковного города Пушкино произошел конфликт, один из участников достал пистолет, предположительно, травматический, и открыл огонь.

Ранее в Казани задержали посетителя караоке после стрельбы из-за отказа петь гимн РФ.

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