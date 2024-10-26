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В подмосковном Пушкино произошла стрельба

SHOT: в парке в подмосковном Пушкино произошла стрельба

В Центральном парке подмосковного города Пушкино произошел конфликт, один из участников достал пистолет, предположительно, травматический, и открыл огонь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что находившиеся в парке, среди которых были преимущественно подростки, побежали из парка. Стрелявший разыскивается.

Как сообщает Telegram-канал РЕН ТВ, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В октябре ранее сообщалось, что в Казани полицейским удалось задержать посетителя одного из кафе, который мог устроить в заведении стрельбу из травматического пистолета. По данным Baza, один из посетителей заведения вечером 13 октября праздновал день рождения и попросил певицу в караоке-баре исполнить гимн РФ. Исполнительница возразила, что этой песни в репертуаре нет, после чего между ними начался спор. Молодой человек из другой компании заступился за женщину, и конфликт был исчерпан. Однако через некоторое время именинник повторил свою просьбу. Ситуация развивалась так же, но в этот раз после вмешательства мужчины из другой компании завязалась драка и раздались выстрелы.

Ранее в Екатеринбурге водители трамваев устроили драку из-за графика.

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