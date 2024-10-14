В Казани задержали посетителя караоке после стрельбы из-за отказа петь гимн РФ

В Казани полицейским удалось задержать посетителя одного из кафе, который мог устроить в заведении стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по городу.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали возможно причастного к происшествию мужчину, у которого при себе имелся предмет, конструктивно схожий с травматическим оружием», — заявили в ведомстве.

По данным Baza, один из посетителей заведения вечером 13 октября праздновал день рождения и попросил певицу в караоке-баре исполнить гимн РФ. Исполнительница возразила, что этой песни в репертуаре нет, после чего между ними начался спор. Молодой человек из другой компании заступился за женщину, и конфликт был исчерпан. Однако через некоторое время именинник повторил свою просьбу. Ситуация развивалась так же, но в этот раз после вмешательства мужчины из другой компании завязалась драка и раздались выстрелы.

СМИ писали, что это именинник сделал два выстрела в воздух, а затем оружие достали сотрудники заведения. Baza узнала, что в ходе объявленного в городе плана «Перехват» задержали молодого человека, заступавшегося за певицу. У него был зарегистрированный пистолет, но он настаивает, что не использовал его, а стрелял кто-то со стороны именинника.

Ранее в Екатеринбурге водители трамваев устроили драку из-за графика.