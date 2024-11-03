ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Гладков уточнил, что в городе Шебекино в результате семи атак беспилотников ВСУ по предприятию повреждены производственные помещения и ограждение.

Под повторный обстрел также попал поселок Октябрьский Белгородского района. В семи частных домах выбиты окна, посечены кровли и надворные постройки. В одном из домов загорелась кровля от прилета боеприпаса, пожар быстро ликвидировали сотрудники МЧС.

Артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Там в частном доме повреждены надворные постройки, фасад и забор.

Губернатор добавил, что в данный момент на местах работают оперативные службы.

Днем 3 ноября ВСУ также атаковали хутор Киселёв Волоконовского района Белгородской области. В результате детонации взрывного устройства тяжелые травмы получил мирный житель. Бригада скорой помощи не успела спасти мужчину.

Ранее часть белгородских дорог перекрыли из-за разбросанных мин.