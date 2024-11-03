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ВСУ атаковали хутор в Белгородской области

Гладков: при атаке ВСУ на Киселев Белгородской области не удалось спасти мужчину

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

При атаке беспилотника ВСУ по хутору Киселёв Волоконовского района Белгородской области не удалось спасти мужчину. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Еще одна террористическая атака по мирному населению нашей области. ВСУ с помощью беспилотника нанесли целенаправленный удар по хутору Киселёв Волоконовского района», — написал он.

В результате детонации взрывного устройства тяжелые травмы получил мирный житель. Бригада скорой помощи не успела спасти мужчину.

За час до этого Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног госпитализировали в городскую больницу №2 в Белгороде. Еще одну пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица перевозят в областную больницу.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз дронами и снарядами. Под удар, в частности, попали села, поселки и город Шебекино.

Ранее часть белгородских дорог перекрыли из-за разбросанных мин.

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