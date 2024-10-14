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На фестивале в Германии 11 человек пострадали из-за загоревшегося «Зомби»

На северо-западе Германии при пожаре на аттракционе пострадали 11 человек

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AP

В городе Лер на северо-западе Германии 11 человек пострадали на крупном фольклорном фестивале из-за загоревшегося аттракциона, пишет Die Süddeutsche Zeitung (SZ).

По ее данным, трое из них были госпитализированы. Источник рассказал, что аттракцион «Зомби» загорелся по неизвестной причине.

Согласно публикации, из-за солнечной погоды на фестивале было много посетителей: власти ожидали около полумиллиона человек. Во время мероприятия, которое проходило с 9 по 13 октября, в городе установили 19 больших аттракционов и организовали 250 торговых точек.

В августе в немецкой федеральной земле Саксония более 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения. ЧП произошло во время проведения рядом с озером Штремхаль ежегодного музыкального фестиваля Highfield. Сначала по неизвестным причинам там загорелась одна из кабинок, а затем огонь перекинулся на другую. Как рассказала представитель местной полиции, пострадали в том числе четверо полицейских.

Ранее в Иркутске 15 детей попали в больницу с переломами после игры с силомером.

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