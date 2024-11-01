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В Германии произошел крупный пожар в больнице

В германском Франкенберге 14 человек пострадали в результате пожара в больнице

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Depositphotos

В результате пожара, произошедшего в больнице германского города Франкенберг (федеральная земля Гессен), 14 человек получили травмы. Одного из них не удалось спасти, об этом сообщает газета Bild.

По предварительным сведениям, возгорание началось около 18:40 (20:40 мск) в одной из палат, сработала пожарная сигнализация. Предполагается, что человек, которого врачи не смогли спасти впоследствии, был пациентом в той палате, где произошло возгорание. Огонь был успешно ликвидирован.

Тринадцать пациентов были переведены в другие медицинские учреждения из-за отравления дымом. Некоторые нуждались в другой дополнительной помощи.

На месте работали несколько пожарных машин, карет скорой помощи и медицинского персонала. Из-за того что некоторые помещения больницы стали непригодными для использования, около 150 пациентов пришлось перевести в соседние клиники.

На данный момент причина пожара остается неизвестной, расследование проводит полиция.

Несколько дней назад в Хабаровске загорелась трехэтажная гостиница. По данным ведомства, площадь возгорания в трехэтажном здании составила 200 кв. м. Шесть человек смогли самостоятельно выйти из гостиницы, пятерых эвакуировали пожарные. Трех постояльцев после произошедшего доставили в больницу.

Ранее в Коркино девочка получила ожоги 90% тела из-за того, что мать спутала воду с бензином.

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