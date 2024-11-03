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В Петербурге арестовали начальника МЧС Курортного района по делу о взятке

47news: в Петербурге суд арестовал начальника МЧС Курортного района Королькова

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Петербурге арестовали начальника МЧС Курортного района Михаила Королькова. Об этом сообщил Telegram-канал 47news.

Как стало известно каналу, накануне Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 50-летнего начальника управления МЧС по Курортному району.

Королькову вменяют получение взятки в составе организованной группы. По предварительным данным, он получил 54 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя — владельца пиццерии «Комары» на Приморском шоссе. Деньги предназначались за покровительство, оперативное согласование различных разрешений и отказ от регулярных проверок пожарной безопасности. Транш организовали в качестве пожертвования в петербургское отделение Общероссийской организации «Всероссийское пожарное общество».

Начальник районного МЧС останется под стражей останется до 31 декабря.

Накануне Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор вице-мэру города Алексею Ляйферу по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

Ранее стало известно о завершении следствия по делу полковника Долгих о взятке.

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