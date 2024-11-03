Стало известно о завершении следствия по делу о взятке полковника Долгих

Следственный комитет РФ окончил следственные мероприятия по делу бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования Внутренних войск (ВВ) МВД России полковника Игоря Долгих, которого обвиняют в получении взятки. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

«Обвиняемый Долгих И. С., а также его защитник уведомлены об окончании следственных действий по уголовному делу. <...> К ознакомлению с материалами уголовного дела обвиняемый приступил», — следует из документов.

ТАСС отмечает, что объем уголовного дела составил 150 томов, следствие и суд сочли, что Долгих намеренно затягивает процесс ознакомления с материалами дела, злоупотребляя предоставленным ему на это правом.

В результате Басманный суд Москвы принял решение ограничить Долгих в сроках ознакомления с материалами дела до 15 ноября включительно.

Игорь Долгих был арестован в ноябре 2022 года, его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, которые были приобретены в результате совершения преступления. По данным следствия, эти преступления относятся к периоду 2014-2015 годов, в тот период, когда ВВ входили в систему МВД России.

Как установило следствие, экс-полковник получал взятки в виде квартир — он приобрел шесть объектов недвижимости в многоквартирных жилых домах, которые были возведены с целью обеспечения жильем военнослужащих ВВ МВД России. Часть из этих объектов недвижимости Долгих зарегистрировал на свою сестру Ирину, у которой суд арестовал автомобиль и деньги на банковских счетах.

Ранее суд продлил арест генерала Муминджанова.