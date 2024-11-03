ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский, в результате чего пострадали четыре мирных жителя.

По его словам, двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног госпитализировали в городскую больницу №2 в Белгороде. Еще одну пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица перевозят в областную клиническую больницу.

Он добавил, что в поселке в двух многоквартирных домах повреждено остекление в семи квартирах, в пяти частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки. Также осколки повредили 21 автомобиль и три объекта торговли. Гладков отметил, что на территории поселка нашли суббоеприпасы «колокольчик».

До этого губернатор рассказал, что ВСУ за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 30 раз дронами и снарядами. Под удар, в частности, попали села, поселки и город Шебекино.

Ранее жительница Курской области рассказала, как ВСУ разбрасывают мины в приграничье.