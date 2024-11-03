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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 30 раз дронами и снарядами

Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 боеприпасов

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Alina Smutko/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об атаке Вооруженных сил Украины по региону.

Так, ВСУ выпустили десять боеприпасов в Белгородском районе по поселку Дубовое, селам Красный Хутор, Отрадное, Репное, Стрелецкое и Ясные Зори. Также населенные пункты атаковали восемь беспилотников, шесть из которых сбила система ПВО.

В селе Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в результате чего водитель получил ранения. Пострадавшего доставили в областную больницу в состоянии средней тяжести.

В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка и Козинка ВСУ выпустили 13 боеприпасов, однако обошлось без пострадавших и повреждений.

Над Ивнянским районом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе по селам Вязовое и Староселье украинская армия выпустила два боеприпаса и сбросила три боеприпасов с двух БПЛА.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Графовка и Середа ВСУ выпустили два боеприпаса и атаковали тремя беспилотниками. За прошлый день в округе повреждены восемь машин.

Ранее губернатор Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Обстрелы Белгородской области
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