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В Ухте полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении ветерана-инвалида

В Ухте молодые люди избили инвалида и попали на видео

В Ухте компания молодых людей избила 42-летнего мужчину. Видео с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал «Сыктывкар №1».

По данным канала, пострадавший — инвалид и ветеран боевых действий, который прошел Чечню. Сейчас он находится в больнице.

Полиция в свою очередь сообщила, что уже задержала двоих подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые местные жители — девушка 2005 года рождения и ее приятель 2004 года рождения. На них возбудили уголовное дело, идет следствие.

В этот же день в Подольске полицейские задержали местного жителя, который избил и выбросил из окна своего друга. Как установили полицейские, мужчина находился в гостях у своего приятеля, между ними произошла ссора, в ходе которой знакомый выбросил его из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин пришел в гости к другу и жестоко избил его 84-летнюю бабушку.

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