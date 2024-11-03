Россиянин избил и выбросил знакомого из окна девятого этажа

В Подольске полицейские задержали местного жителя, который избил и выбросил из окна своего друга, спасти пострадавшего медики не смогли. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Инцидент произошел 31 октября в Подольске, под окнами многоэтажки был найден мужчина с травмами, характерными для падения с большой высоты, спасти его не удалось. На теле пострадавшего были обнаружены следы побоев.

Как установили полицейские, мужчина находился в гостях у своего приятеля, между ними произошла ссора, в ходе которой знакомый выбросил его из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Ульяновской области выбросил жену с балкона и получил 6 лет колонии. Пострадавшую удалось спасти, она получила многочисленные травмы. 31-летнего злоумышленника задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Ранее россиянин пришел в гости к другу и жестоко избил его 84-летнюю бабушку.