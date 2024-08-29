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Правоохранители провели обыски в офисе воронежской компании FTnet

МВД и ФСБ обыскали офис воронежской компании FTnet в рамках дела о мошенничестве

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ФСБ РФ

Силовики провели обыски в офисе воронежской компании FTnet. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации уточнили, что оперативные мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Его фигурантом стал 36-летний директор и владелец общества Сергей Леонидов.

Следователи установили, что предприниматель предоставил в облправительство документы для получения субсидии из бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на свои работы. Но коммерсант заменил место выполнения работ с Белгородской, Курской и Тамбовской — на Воронежскую.

В статье обратили внимание, что в 2022 году компания уже получила 777,6 тыс. рублей субсидии. В ходе расследования сумма ущерба может вырасти до 4 млн рублей. Леонидову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого стало известно, что слушания по уголовному делу бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 млн рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для Минобороны, начнутся в Таганском суде Москвы 3 сентября.

Ранее в Сибири бывшему главе города вынесли приговор за взятку.

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